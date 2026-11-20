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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iş arkadaşını bıçaklayarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün İnebolu ilçesi Boyranaltı sahilinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı restoranda çalışan D.Y., tartıştığı iş arkadaşı Ö. D.'yi (37) sırtından ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ö.D., Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavisi süren Ö.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan D.Y., polis ekiplerinin çalışması neticesinde Doğanyurt ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı