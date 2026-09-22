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Kastamonu Hanönü'nde hafif ticari araçla çarpışan traktör devrildi, 1 kişi yaralandı.

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, Kastamonu-Sinop kara yolu Yenice köyü mevkiinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Devrilen traktörden yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesi Kastamonu-Sinop kara yolu Yenice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 MOB 088 plakalı hafif ticari araç ile Şükrü Y. yönetimindeki 37 DY 862 plakalı FIAT marka traktör kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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