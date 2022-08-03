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Kastamonu haberleri! Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Kastamonu haberleri! Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Kastamonu 3. sayfa haberi | Bursa'da seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.

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Bursa'da seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fiat marka Doblo model hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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