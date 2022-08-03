Kastamonu haberleri! Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı Kastamonu 3. sayfa haberi | Bursa'da seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Bursa'da seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fiat marka Doblo model hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kastamonu haberleri! Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.