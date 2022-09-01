Kastamonu 3. sayfa haberi: Seyir halindeki araç alev alev yandı

Kastamonu yerel 3. sayfa haberine göre Seyir halindeki araç alev alev yandıİSTANBUL Küçükçekmece'de seyir halinde olan bir otomobilde aniden alev alev yandı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

İSTANBUL Küçükçekmece'de seyir halinde olan bir otomobilde aniden alev alev yandı.

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu'nda sabah saatlerinde seyir haline ki bir otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından alevler söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralının olmadığı öğrenildi. Sürücülerin korku dolu anlar yaşadığı yangın anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.