Kastamonu 3. sayfa: Park halindeki araç alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu haberler... Park halindeki araç alev alev yandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı. Park halindeki araç alev alev yandı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. Olay, gece saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 28. Sokak üzerinde bir binanın önündeki garaj içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, garajda park halindeki araçta henüz belirlenemeyen şekilde yangın başladı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, yangını civar evlere sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından hasar tespiti yapıldı. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi Tekirdağ Muratlı Tragger 3. Sayfa Haberler

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