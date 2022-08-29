Son dakika 3. sayfa: Bursa'da ters şeritten giden hafif ticari araç kameralarda 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Bursa'da ters şeritten giden hafif ticari araç kameralardaBURSA Bursa'nın en işlek yollarından birinde ters şeritten giden hafif ticari aracı görenler gözlerine inanamadı. Bursa'da ters şeritten giden hafif ticari araç kameralarda BURSA Bursa'nın en işlek yollarından birinde ters şeritten giden hafif ticari aracı görenler gözlerine inanamadı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehrin en işlek caddelerinden birinde hafif ticari araç ters şeritten giderek tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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