Son dakika 3. sayfa: Bursa'da ters şeritten giden hafif ticari araç kameralarda
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Son dakika haber: Bursa'da ters şeritten giden hafif ticari araç kameralardaBURSA Bursa'nın en işlek yollarından birinde ters şeritten giden hafif ticari aracı görenler gözlerine inanamadı.
Bursa'da ters şeritten giden hafif ticari araç kameralarda
BURSA Bursa'nın en işlek yollarından birinde ters şeritten giden hafif ticari aracı görenler gözlerine inanamadı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehrin en işlek caddelerinden birinde hafif ticari araç ters şeritten giderek tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.