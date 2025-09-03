Kastamonu'daki Orman Yangınları Üçüncü Gününde: TOMA'lar Görevde

Kastamonu'daki Orman Yangınları Üçüncü Gününde: TOMA'lar Görevde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları üçüncü gününde devam ederken, yangının sıçrama riski nedeniyle köy çevrelerine çok sayıda TOMA görevlendirildi. Tahliye edilen köy sayısı 9'a yükseldi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınlarının üçüncü gününde, yangınların sıçrama riskine karşı köy çevrelerinde çok sayıda TOMA görevlendirildi.

Kastamonu'da çıkan orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor. Orman yangınları sebebiyle dün itibarıyla tahliye edilen köy sayısı 9'a yükseldi. Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi ise sürüyor.

Yangının sıçraması riskine karşı köy çevrelerinde ise farklı illerden gelen çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) görevlendirildi. Jandarma ve emniyet müdürlüklerine ait TOMA'lar Kastamonu-Karabük karayolu ve köy çevrelerinde teyakkuzda bekliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çok konuşulacak iddia: Gürsel Tekin, üyelik aidatını bir gün önce yatırmış

Kayyum atanmadan bir gün önce bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçinde yok yok! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni evi

İçinde yok yok! İşte Kerem'in yeni evi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.