Kastamonu'daki Orman Yangınları Üçüncü Gününde: TOMA'lar Görevde

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınlarının üçüncü gününde, yangınların sıçrama riskine karşı köy çevrelerinde çok sayıda TOMA görevlendirildi.

Kastamonu'da çıkan orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor. Orman yangınları sebebiyle dün itibarıyla tahliye edilen köy sayısı 9'a yükseldi. Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi ise sürüyor.

Yangının sıçraması riskine karşı köy çevrelerinde ise farklı illerden gelen çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) görevlendirildi. Jandarma ve emniyet müdürlüklerine ait TOMA'lar Kastamonu-Karabük karayolu ve köy çevrelerinde teyakkuzda bekliyor. - KASTAMONU