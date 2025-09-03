Kastamonu'daki Orman Yangınları Üçüncü Gününde
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları üçüncü gününde sürüyor. Yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi. Ekipler, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale etmeye başladı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınları üçüncü gününde sürüyor. Ekipler sabah saatleri itibarıyla yangına havadan da müdahale etmeye başladı.
Kastamonu'da çıkan orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor. Orman yangınları sebebiyle dün itibarıyla tahliye edilen köy sayısı 9'a yükseldi. Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Gece duran hava müdahalesi sabah saatlerinde tekrar başladı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa