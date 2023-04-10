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Kastamonu'da Yıldırım Düştü, Yangın Çıktı

Kastamonu'da Yıldırım Düştü, Yangın Çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kuzeykent Mahallesi'nde bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Ev sahipleri ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri de bölgeye gelerek yangını kontrol altına aldı.

Kastamonu'da bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Melik Sokak'ta bir binanın çatısına yıldırım isabet etti. Yıldırım düşen çatıdan alevler çıkmaya başladı. Alevleri gören ev sahipleri kendi imkanlarıyla yangına ilk müdahaleyi yaparken, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri de kısa süre içerisinde bölgeye gelerek yangını söndürdü. Yangında binada hasar oluştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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