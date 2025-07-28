Kastamonu'da Yaya Geçidinde Minibüs Çarpması: Kadın Yaralandı

Kastamonu'da Yaya Geçidinde Minibüs Çarpması: Kadın Yaralandı
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Kastamonu'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kadına minibüs çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve kaza anı kamera görüntülerine yansıdı.

Kastamonu'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadın minibüsün çarpması neticesinde yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.L. yönetimindeki 55 TH 329 plakalı minibüs, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen A.Ü.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan A.Ü. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Ü., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise başka bir aracın kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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