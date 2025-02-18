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Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak iki katlı ev unuslaştu. Yangının nedeni araştırılıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağıayvalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Bayrak'a ait 2 katlı bir evde evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ev sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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