Kastamonu'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağıayvalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Bayrak'a ait 2 katlı bir evde evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ev sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU