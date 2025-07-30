Kastamonu'da Yangın: İki Kardeş Yaralandı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Yangın: İki Kardeş Yaralandı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucunda iki kardeş yaralandı. Yangın, hemen bitişiğindeki samanlığa da sıçrayarak büyük hasara yol açtı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale gelirken, iki kardeş ise yaralandı.

Olay, Cide ilçesi Başköy köyü Pire Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecit B.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, Mecit B. ve kardeşi Mevlüt B. yaralandı. Yaralanan iki kardeş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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