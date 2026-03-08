Yalnız yaşadığı evde hareketsizce yatarken bulunan adam kurtarılamadı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yalnız yaşadığı evde hareketsizce yatarken bulunan 60 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Cide ilçesi Batlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Ahmet Avan'dan (60) bir süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Eve giren vatandaşları, Ahmet Avan'ı yerde hareketsiz halde buldu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Avan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Avan'ın düşmesi neticesinde fenalaştığı değerlendiriliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı