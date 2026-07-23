Yıldırım çarpan çoban hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Seydiler ilçesi Ayvatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide hayvan otlatan Ali Er, yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Er'in yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Er'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Er'in cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı