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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 28 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid, 5 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı ve pürmüz tipi çakmak ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığ ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 28 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid, 5 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve pürmüz tipi çakmak ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından meskun mahalde havaya ateş açan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ise 7 edet ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 25 tabanca fişeği, 169 av tüfeği fişeği ve 250 gram barut ele geçirildi. Konuyla ilgili 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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