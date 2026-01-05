Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipeleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan aramalarda, 166 gram bonzai katkılı tütün, 1 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Konuyla ilgil i şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.