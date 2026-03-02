Haberler

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
Kastamonu'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 1.2 gram bonzai yapımında kullanılan ham madde, 0.7 gram metamfetamin, 122.89 gram bonzai tütün karışımı, 1.34 ve 2.17 gram ağırlığında 2 parça narkotik madde, 1 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan düzenek, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 495 TL nakit para ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
