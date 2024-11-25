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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
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Cide ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Aramada havalı tabanca ve uyuşturucu kullanımı için düzenekler ele geçirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde emniyet güçlerinde bir ikamette uyuşturucu madde ile yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda emniyet güçlerinde tespiti yapılan çalışmalar sonucu bir ikamette arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 1 adet havalı tabanca, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, 1 adet hassas terazi ve paketlemede kullanılan şeffaf torbalar ele geçirildi. Operasyonda polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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