Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kastamonu'da 2 araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan 2 araçta arama yapıldı. Operasyonda O.A., O. T., G.Y.U., N.F.A. ve M.A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 63,62 gram taş kokain, 1,87 gram esrar maddesi, 7 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıkartılan 5 şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU