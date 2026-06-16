Kastamonu'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 3 tutuklama

Kastamonu'da polis ekiplerince 8-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 353 adet sentetik ecza hapı, 65 gram kannabinoid katkılı tütün, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet bıçak, 8 adet cep telefonu ve 7 adet SIM kart ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı