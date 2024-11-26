Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 3 şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı. Aramada, 11 adet uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile paketleme malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU