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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada uyuşturucu haplar ve metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan 3 şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı. Aramada, 11 adet uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile paketleme malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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