Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu'da narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 10,81 gram bonzai ve 1,500 TL nakit para ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik iki adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10,81 gram bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 500 TL ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltınann 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
