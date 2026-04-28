Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheliye gözaltı
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 20-27 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda
10 gram kubar esrar, 5 gram bonzai hammaddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı