Kastamonu'da Traktör Kazası: 1 Yaralı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı. Kaza, Geymene yolunda gerçekleşti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesi Geymene yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 37 EF 022 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

