Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Hafif ticari araç refüje çarpıp yan yattı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolunda hafif ticari aracın refüje çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çeltik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 34 VG 6134 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araç, yoldan çıkarak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Muasser Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Y.E.A., A.N.A. ve Y.E.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muasser Aydın'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
