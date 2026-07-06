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Kastamonu'da Tofaş marka otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Kastamonu'da Tofaş marka otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
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Kastamonu'da Tofaş marka otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'da Tofaş marka otomobilin tırın dorsesine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Kastamonu-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 37 AEP 489 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 74 BR 500 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan D.K., M.G., Ö.A.E. ve O.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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