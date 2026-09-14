Haberler

Kastamonu’da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kastamonu’da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu’nun Cide ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Karakol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. (20) ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Y., aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından C.Y., ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilen ve evinde fenalaşan C.Y., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. C.Y.'nin bağırsak ve böbreklerinde bıçak darbelerinden kaynaklı zedelenme olduğu tespit edildi.

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgada C.Y.'yi bıçaklayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar

Trump piyasaları rahatlatacak haberi verdi: Birbirlerini vurmayacaklar
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu

Kenan'ın son görüntüsü korkuttu
Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler

Protestolar alevlendi! Cumhurbaşkanının fotoğrafını böyle ezdiler
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti
Diyarbakır’da dikkat çeken Demirtaş sohbeti: Sakızcı Memo, Bilal Erdoğan’dan istedi

Diyarbakır’da Demirtaş sohbeti! Sakızcı Memo Bilal Erdoğan’dan istedi

Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay, Instagram sapığı için son sözü söyledi
Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı

Faili meçhuller mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi

Vagonda bulunanları umursamadı! Utanmadan izlediği yok artık dedirtti