Haberler

Alev alev yanan konaktan geriye duvarları kaldı

Alev alev yanan konaktan geriye duvarları kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı tarihi konak kullanılamaz hale geldi. Yangın, bitişiğindeki iki eve de sıçrayarak büyük hasara yol açtı.

Kastamonu'da çıkan yangında kullanılmaz hale gelen konaktaki hasar, havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı.

Olay, gece saatlerinde Akmescit Mahallesi Yeni Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 3 katlı tarihi konakta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan iki eve de sıçradı. Tadilat halinde olduğu öğrenilen konakta başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında üç katlı tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, bitişiğinde bulunan iki evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Konak ve evlerde meydana gelen hasar ise gün ağarınca ortaya çıkarken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir