Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, istinat duvarına çarptı

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, istinat duvarına çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Türkeş Bulvarı'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Naim H., 37 PP 126 plakalı kamyon ile seyir halindeyken direksiyon başında fenalaştı. Fenalaşan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon, yol kenarındaki mobilya mağazasının bahçesine girdi. Kaldırımdaki aydınlatma direklerini ve ağaçları kıran kamyon, yaklaşık 150 metre ileride bulunan istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor

Nüfus haritası sil baştan! Bir kentimiz her geçen yıl eriyor
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi

NATO'da liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
Fenerbahçe, Admira Wacker'i çok farklı geçti

Fenerbahçe sezona bomba gibi başladı! Rakibine gol olup yağdılar
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor

Trump Air Force One ile dönmüyor! Üst üste sorulunca nedenini açıkladı