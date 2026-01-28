Haberler

Durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kastamonu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 21,65 gram sentetik kannobinoid hammaddesi ele geçirildi. Olayla ilişkili bir şüpheli tutuklandı.

Kastamonu polis ekiplerince 21,65 gram sentetik kannobinoid hammaddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünün il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik kararlı mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince yapılan çalışmalar neticesinde, D100 karayolunda durdurulan araç ve araç içindeki 3 şahsın üstünde arama yapıldı. Yapılan aramada net ağırlığı 21,65 gram sentetik kannobinoid hammaddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G. tutuklandı. - KASTAMONU

