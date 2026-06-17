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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Kastamonu'da polis ekiplerince bir iş yeri ve eve düzenlenen operasyonda 470 adet sentetik ecza hapı, ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 470 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, bir iş yeri ile bir eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 470 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tabanca, 65 adet 9 milimetre çapında fişek, 11 adet av fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL nakit para ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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