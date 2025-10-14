Haberler

Kastamonu'da Sahte Alkol Operasyonu: 6 Gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri, sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu düzenledi. Yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte alkol ve kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 102 paket kaçak sigara, 20 litre etil alkol, 5 litre sahte viski, 4 adet alkol aroma kiti, 51 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığında el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler A.K., M.U., A.A., A.B., İ.Ü. ve R.A. hakkında adli işlemlere başlanıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
