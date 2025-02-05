Kastamonu'da Ruhsatsız Tabancalarla Yakalanan İki Şahıs Gözaltında

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde polis ekipleri tarafından ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, tespiti yapılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Polis ekiplerince olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU