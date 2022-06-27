Kastamonu'da patlayan tüp ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması neticesinde ortalık savaş alanına döndü. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması neticesinde ortalık savaş alanına döndü. Patlamada duvarları yıkılan ev kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, Tosya ilçesi Çatma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfağında bulunan piknik tüpünün patlaması neticesinde ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın şiddetiyle duvarları yıkılan ev kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan Servet Uğurlu (66) ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Uğurlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tosya Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Servet Uğurlu'nun Samsun'a sevk edildiği öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kastamonu'da patlayan tüp ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.