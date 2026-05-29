Kastamonu'da 'pat-pat' kazası: 5 yaralı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanyurt ilçesi Gözalan Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan köye gelen S.K. (35), E.K. (17), O.B. (18), H.S. (39) ve B.S. (43) gezmek için 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracına bindi. Seyir halindeki patpat aracının devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Doğanyurt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan E.K. ile A.B. daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı