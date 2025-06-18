Kastamonu'da Park Halindeki Minibüse Kurşun Yağdırıldı
Doğanyurt ilçesinde, köy muhtarı Mehmet Şengür'e ait minibüs kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olayla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde park halindeki bir minibüs kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Olay, dün gece saatlerinde Doğanyurt ilçesi Baldıran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Mehmet Şengür'e ait minibüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.
Park halindeki aracını kurşunlanmış halde gören Şengür, şikayette bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa