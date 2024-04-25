Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da otomobili ile yoldan çıkarak 'v' kanalda durabilen sürücü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu-Daday karayolunda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü 'v' kanalda durabildi ve yaralandı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazada alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kastamonu'da otomobili ile yoldan çıkarak 'v' kanalda durabilen sürücü yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Daday karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. idaresindeki 37 BB 345 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak 'v' kanalda durabildi. Kazada araç sürücüsü E.U. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücünün 2.80 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ötürü ehliyetine el konulduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Daday Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

24-25 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 26 Nisan Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Nisan Cuma Hutbesi tam metni! 25-26 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Zaha neden yok? Adana Demirspor maçında Zaha neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Orlando Magic Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 26 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Lakers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 26 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Aldatmak 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Kül Masalı 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor kim kazandı? 25 Nisan Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 24 Nisan Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title