Seyir halindeki Tofaş alev alev yandı

Kastamonu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan Tofaş-Fiat marka otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülse de tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan Tofaş- Fiat marka otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı ile Halit Rıfat paşa Caddesi kesişiminde bulunan Sunta Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen Tofaş-Fiat marka otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
