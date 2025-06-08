Kastamonu'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Kastamonu'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Fiat-Tofaş marka otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da Fiat- Tofaş otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Fiat-Tofaş marka otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Taşköprü Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. idaresindeki 67 NS 033 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil ile Birol Ç. yönetimindeki 34 UJ 9729 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Musa Ç. (68), Ebrar Yağmur Ç. ve Emir kan G. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AKİF DOĞAN - 3.Sayfa
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