Kastamonu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralı

Kastamonu'da şarampole yuvarlanan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Merkez ilçesi Kastamonu- Sinop karayolu Gölveren köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir K. idaresindeki 20 DU 676 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU