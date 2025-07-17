Kastamonu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü

Kastamonu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı ve 54 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Taşköprü ilçesi Tepedelik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ata Duman (54) idaresindeki Hollanda plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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