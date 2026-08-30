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Kastamonu'da Otomobil Köprüden Çaya Uçtu: 4 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Köprüden Çaya Uçtu: 4 Yaralı
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden çaya uçtu. Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları araçtan çıkararak hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde otomobilin köprüden çaya uçması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Araç-İhsangazi karayolu Kuşçular Mahallesi Kırcan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 06 BD 1565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprüden çaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine elen ekipler tarafından çaydaki araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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