Kastamonu'da ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 30 kişi tedavi altına alındı

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Kastamonu'da ormandan topladıkları mantarları evde pişirerek yedikten sonra rahatsızlanan 30 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar, ormanlık alandan mantar toplamaya başladı. Hafta içerisinde ormanlık alandan topladıkları mantarları evde pişirip yiyen 30 kişi, mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi gibi şikayetlerle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 30 kişi, tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı