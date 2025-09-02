Kastamonu'da Orman Yangınları İkinci Günde Devam Ediyor

Kastamonu'da Orman Yangınları İkinci Günde Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle 6 köy tahliye edildi ve havadan ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangınları, ikinci gününde devam ediyor. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Geceyi aydınlatan alevler havadan görüntülenirken, yangın sebebiyle 6 köyde tahliyeler gerçekleştirildi. Gece boyunca devam eden yangınlar, ikinci gününde de ilerleyişini sürdürüyor. Bölgeye çok sayıda ilden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterlerin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları 10 kilometre mesafedeki iki yangın bölgesinde devam ediyor.

Kastamonu-Karabük karayolunun kuzey kesimindeki yangın, Araç ilçesi istikametinde devam ederken, güney kısımdaki yangın ise Karabük sınırında etkisini sürdürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna cevap

Erdoğan sonrası kimi destekleyecek? Soylu'dan tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı

Ayrılıklar bitmiyor! Amrabat da gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.