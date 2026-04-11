Haberler

Kastamonu'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 1 şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir şahıs uyuşturucu madde ile yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 58,8 gram bonzai ve 15 bin 460 TL nakit para ele geçirildi.

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ile yakalanan bir şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, bir ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 58,8 gram bonzai maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 460 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonda F.H. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

