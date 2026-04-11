Kastamonu'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 1 şahıs tutuklandı

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ile yakalanan bir şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, bir ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 58,8 gram bonzai maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 460 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonda F.H. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU

