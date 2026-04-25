Kastamonu'da motosiklet ile scooter çarpıştı: 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kastamonu'da motosiklet ile scooter çarpıştı: 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosikletle çarpışan elektrikli scooterin 9 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosikletle çarpışan elektrikli scooterin 9 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. (9), kullandığı elektrikli scooter ile caddede seyir halindeyken bir anda kaldırımdaki köprüye dönmek için yavaşladı. Bu sırada aynı istikametten gelen E.N. yönetimindeki motosiklet scooter ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki sürücü de yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılarda E.N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesi bulunan Ö.K. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddede yavaştan scooter'in sola dönüş yapmaya çalıştığı sırada motosikletin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle iki sürücü de sürükleniyor. Daha sonra motosiklet sürücüsü kalkarak küçük çocuğa müdahale etmeye çalışıyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
