Kastamonu'da Motosiklet Gaspı Davasında 11 Yıl Hapis Cezası

Kastamonu'nun alacaklı oldukları şahsın motosikleti gasp eden sanıklar, 11'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 25 Ocak 2021 yılında Kastamonu'da il merkezi Ahmet Dede Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öncesinde alacak-verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan Y.Ç.B., M.S.H., M.G. ve O.M. ile E.K., konuşmak için Ahmet Dede Mezarlığına gitti. Alacaklarına karşılık motosikletini gasp ettikleri iddiasıyla çıkan tartışmada E.K., yanında bulundurduğu silahla Y.Ç.B., M.S.H., M.G. ve O.M.'ye ateş etti. Olayda yaralanan olmazken araca isabet eden kurşunlar sebebiyle hasar oluştu. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.Ç.B., M.S.H., M.G. ve O.M. ve E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından Y.Ç.B., M.S.H., M.G. ve O.M. ve E.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanıklar hakim son kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, duruşmada sanıkların avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını dinledi. Daha sonra kararını açıklayan heyet, Y.Ç.B., M.S.H. ve M.G.'nin birden fazla kişiyle E.K.'ya yönelik 'silahla yağma' suçundan 11'er yıl, 'cebir, tehdit ve silahla birden fazla kişiyle hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından da 4 yıl 12'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, E.K.'yi ise, M.S.H. ve M.G. yönelik 'basit yaralama' suçundan 2 ay 7'şer gün, Y.Ç.B.'ye yönelik 'kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama' suçundan 2 yıl, E.K.'yi 'ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma' suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, O.M.'nin ise beraatına karar kıldı. - KASTAMONU