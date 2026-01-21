Haberler

Kardan yolu kapanan köydeki yaralıya ulaşmak için zamanla yarıştılar

Kardan yolu kapanan köydeki yaralıya ulaşmak için zamanla yarıştılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde motorlu testere ile elini kesen Murat Bozkurt, kapalı köy yolunun açılması için ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'da motorlu testereyle elini kesen vatandaş, kapalı köy yolunda 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Bozkurt ilçesi Kutluca köyünde ikamet eden Murat Bozkurt, benzinli testereyle elini kesti. Yaralanan Bozkurt, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan'ın talimatı ve Bozkurt İlçe Özel İdare Müdürü Bahattin Ersöz'ün koordinesinde Kutluca köyüne ekipler sevk edildi. Çatalzeytin İlçe Özel İdare ile Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, kar sebebiyle yolu ulaşıma kapalı olan köydeki hastaya ulaşmak için çalışma başlattı. Ekiplerin gece yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla Murat Bozkurt'a ulaşılabildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince evinde yapılan Murat Bozkurt daha sonra Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Bozkurt, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bozkurt, kendisini hastaneye ulaştıran personele teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

O şehrimize yapay yağmur yağdırılacak
Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız

Avrupa'dan Trump'a ilk tehdit geldi: Vurmaktan kaçınmayız