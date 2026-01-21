Kardan yolu kapanan köydeki yaralıya ulaşmak için zamanla yarıştılar

Kastamonu'da motorlu testereyle elini kesen vatandaş, kapalı köy yolunda 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Bozkurt ilçesi Kutluca köyünde ikamet eden Murat Bozkurt, benzinli testereyle elini kesti. Yaralanan Bozkurt, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan'ın talimatı ve Bozkurt İlçe Özel İdare Müdürü Bahattin Ersöz'ün koordinesinde Kutluca köyüne ekipler sevk edildi. Çatalzeytin İlçe Özel İdare ile Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, kar sebebiyle yolu ulaşıma kapalı olan köydeki hastaya ulaşmak için çalışma başlattı. Ekiplerin gece yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla Murat Bozkurt'a ulaşılabildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince evinde yapılan Murat Bozkurt daha sonra Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Bozkurt, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bozkurt, kendisini hastaneye ulaştıran personele teşekkür etti. - KASTAMONU