Kastamonu'da Midibüs Kazası: Vali Yaralıları Ziyaret Etti

Kastamonu'da midibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret eden Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kaza, sabah saatlerinde Araç-Kastamonu karayolu Nalcıkuyucağı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran Arıç idaresindeki 34 KRK 319 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada yaralanan 24 vatandaş hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Çiftçibaşı (69), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Özgür Yılmaz ve Destek Hizmetleri Başkanı İsmail Hakkı Demir ile olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Derdiyok daha sonra Araç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Kastamonu Valisi Meftun Dallı da Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Vali Dallı'ya İl Sağlık Müdürü Derdiyok da eşlik etti. - KASTAMONU