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Kastamonu'da Mercedes ve Tofaş Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu'da Mercedes ve Tofaş Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Mercedes marka otomobil ile çarpışan Fiat-Tofaş marka otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahale ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde Mercedes marka otomobille çarpışan Fiat- Tofaş marka otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Y. (37) idaresindeki 34 Z 2044 plakalı Tofaş- Fiat marka otomobil ile Ahmet B. yönetimindeki 34 BVF 970 plakalı Mercedes marka otomobil Ağlı kavşağında çarpıştı. Takla atarak durabilen Fiat-Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü Adem Y. ile yanında bulunan Hayrettin S. (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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